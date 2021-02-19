Українець понад 20 років створював макет храму. Робота потрапила в Національний реєстр рекордів

Храм оздоблений не лише ззовні, а має внутрішній інтер’єр з іконами та підсвіткою, двоярусний іконостас та макетом органу

Харків’янин Володимир Гуськов двадцять два роки створював макет храму. Його робота потрапила в Національний реєстр рекордів як досягнення України. Про це написала керівник Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова в Facebook.

За словами Лани Вєтрової, номінація, в якій цей рекорд зареєстрований: «Макет храму, створений з використанням найбільшої кількості видів матеріалу». Нараховано 53 види різних матеріалів.

«Храм має заввишки 107 см, він оздоблений не лише ззовні, а має внутрішній інтер’єр з іконами та підсвіткою, усі двері та вікна рухомі, двоярусний іконостас, є макет органу, з якого звучить органна музика, підлога викладена з бісеру з різним малюнком. Крім сірників майстер у своїй роботі використав ще 53 матеріали – бісер, стрази, гудзики, скляні кулі, ланцюжки, гребінці, фольгу, сусальне золото, мідні дзвіночки, металеві хрестики, дзеркала, річні камінчики, трикотажну фурнітуру і ще багато всього», – йдеться в повідомленні.

Вона додала, що макет складається з розбірної модульної конструкції з трьох модулів (1 поверх, 2 поверх та центральний купол). Майстер використав звичайну чайну заварку для створення території довкола храму.

«Це – найбільш знаменитий макет храму, його зображення є на обкладинках видань різними мовами світу. Утім, зважаючи на цінність ручної роботи, мандрує по виставках лише фотографія цього унікального храму», – зазначила Вєтрова.

Нагадаємо, книга рекордів Гіннесса зафіксувала новий світовий рекорд: китайська компанія Geely створила з 750 автомобілів гігантську мозаїку. Досягнення приурочили до Нового року: за місцевим календарем, 2021-й пройде під знаком Бика, і саме цій тварині присвячена «рекордна» композиція.

За правилами Книги Гіннесса, для досягнення рекорду відстань між автомобілями не має перевищувати 20 сантиметрів, а площа композиції повинна бути не менше ніж 3000 квадратних метрів. Фірма Geely вклалася в обидва критерії: машини запарковали з інтервалом 4-5 сантиметрів, а площа орнаменту перевищила позначку 7000 квадратних метрів!