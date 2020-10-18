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    Суспільство

    В день виборів спимо на годину довше: Україна переходить на зимовий час

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    <span>О 4 годині ранку 25 жовтня Україна перейде на зимовий час</span> - В день виборів спимо на годину довше: Україна переходить на зимовий час
    О 4 годині ранку 25 жовтня Україна перейде на зимовий час

    У ніч на неділю 25 жовтня Україна переходить на зимовий час

    В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    «25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

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