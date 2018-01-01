«Ми не жертви»: у США власниця магазину та її донька впритул розстріляли грабіжника

Афроамериканець увірвався всередину крамниці й почав вимагати готівки з касового апарату, натомість отримав збройну відсіч

У Сполучених Штатах жваво обговорюється випадок застосування зареєстрованої зброї з метою самозахисту, котрий днями мав місце у місті Талса, штат Оклахома, де продавчині алкогольного магазину дали збройну відсіч грабіжнику Відео з розташованої у цьому закладі камери розміщено на YouTube. Якповідомляють тамтешні медіа, інцидент стався в магазині



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Скріншот з відео Магазин, де сталася стрілянина

Афроамериканець увірвався всередину крамниці й почав вимагати готівки з касового апарату, натомість отримав збройну відсіч

У Сполучених Штатах жваво обговорюється випадок застосування зареєстрованої зброї з метою самозахисту, котрий днями мав місце у місті Талса, штат Оклахома, де продавчині алкогольного магазину дали збройну відсіч грабіжнику

Відео з розташованої у цьому закладі камери розміщено на YouTube.

Якповідомляють тамтешні медіа, інцидент стався в магазині Forest Acres Liquor, де афроамериканець на ім'я Тайрон Лі увірвався всередину крамниці й почав вимагати готівки з касового апарату. Після того, як він отримав, що хотів, власниця та її донька, які саме були біля каси, зарядили пістолети й відкрили вогонь по Тайрону.

Той утік, але невдовзі чомусь повернувся й поранив власницю. Однак, її донька не розгубилася і, як це добре видно на відео, почала впритул розстрілювати чоловіка у тулуб та голову.

Його було ушпиталено з важкими пораненнями, лікарі ввели його у штучну кому. Життю власниці вже нічого не загрожує. Власниця магазину також отримала поранення, але її життю ніщо не загрожує.

«Ми не збираємося бути жертвами», - пояснила її родина.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що озброєння деяких вчителів у школах могло б допомогти запобігти масовим вбивствам у навчальних закладах

Джерело: Еспресо ТВ