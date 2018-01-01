  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Ми не жертви»: у США власниця магазину та її донька впритул розстріляли грабіжника

    Афроамериканець увірвався всередину крамниці й почав вимагати готівки з касового апарату, натомість отримав збройну відсіч
    У Сполучених Штатах жваво обговорюється випадок застосування зареєстрованої зброї з метою самозахисту, котрий днями мав місце у місті Талса, штат Оклахома, де продавчині алкогольного магазину дали збройну відсіч грабіжнику Відео з розташованої у цьому закладі камери розміщено на YouTube. Якповідомляють тамтешні медіа, інцидент стався в магазині
    • Сьогодні, 00:16
    • Розсилка
    Магазин, де сталася стрілянина
    Скріншот з відео
    Магазин, де сталася стрілянина

    Афроамериканець увірвався всередину крамниці й почав вимагати готівки з касового апарату, натомість отримав збройну відсіч

    У Сполучених Штатах жваво обговорюється випадок застосування зареєстрованої зброї з метою самозахисту, котрий днями мав місце у місті Талса, штат Оклахома, де продавчині алкогольного магазину дали збройну відсіч грабіжнику

    Відео з розташованої у цьому закладі камери розміщено на YouTube.

    Якповідомляють тамтешні медіа, інцидент стався в магазині Forest Acres Liquor, де афроамериканець на ім'я Тайрон Лі увірвався всередину крамниці й почав вимагати готівки з касового апарату. Після того, як він отримав, що хотів, власниця та її донька, які саме були біля каси, зарядили пістолети й відкрили вогонь по Тайрону.

    Той утік, але невдовзі чомусь повернувся й поранив власницю. Однак, її донька не розгубилася і, як це добре видно на відео, почала впритул розстрілювати чоловіка у тулуб та голову. 

    Його було ушпиталено з важкими пораненнями, лікарі ввели його у штучну кому. Життю власниці вже нічого не загрожує. Власниця магазину також отримала поранення, але її життю ніщо не загрожує.

    «Ми не збираємося бути жертвами», - пояснила її родина.

    До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що озброєння деяких вчителів у школах могло б допомогти запобігти масовим вбивствам у навчальних закладах

    Джерело: Еспресо ТВ

    Читайте також
    кримінал США стрільба пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ