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    «Ми своє зробили». В уряді заявили, що виконали Угоду про асоціацію, тепер все залежить від ЄС

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    Стефанішина:&nbsp;Зробимо спільну оцінку виконання Угоди, яка буде презентована на саміті &laquo;Україна &ndash; ЄС&raquo; - «Ми своє зробили». В уряді заявили, що виконали Угоду про асоціацію, тепер все залежить від ЄС
    Стефанішина: Зробимо спільну оцінку виконання Угоди, яка буде презентована на саміті «Україна – ЄС»
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Основний обсяг зобов’язань був розрахований на перші п’ять років виконання Угоди про асоціацію України з ЄС

    Показники виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС за останній рік суттєво зросли. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

    «Якщо ми подивимося всю динаміку виконання Угоди про асоціацію за період з 2014 року до тепер, то показники за останній рік суттєво зросли. Наприклад, у сфері транспорту динаміка прогресу з адаптації законодавства та регулювання з 2014 року ніколи не перевищувала 16% річного плану, і то це вважалося успіхом. За 2020 рік цей прогрес – на рівні повних 50%. Якщо говорити про виконання Угоди загалом, то за 2020 рік прогрес справді невеликий (34%), однак загальний прогрес (з 2014 до сьогодні – Ред.) підтягнуто до 54%», – заявила Стефанішина.

    За її словами, треба розуміти, що основний обсяг зобов’язань розрахований на перші п’ять років виконання Угоди.

    «Наразі кількість цих зобов’язань дуже маленька. І що важливо: сьогодні ми вже довели, що виконуємо Угоду про асоціацію і багато чого зробили, повністю перевівши на європейські правила систему торгівлі промисловою продукцією, розробивши конкурентне законодавство… Але тепер виконання Угоди залежить більшою мірою від європейської сторони», – наголосила віцепрем’єрка.

    Вона зазначила, що у України «п’ять років було зобов’язання виконувати домашню роботу самим, але зараз це вже – двостороння робота».

    «Тому ми і домовилися, що зробимо спільну оцінку виконання Угоди, яка буде презентована на саміті «Україна – ЄС». І коли йдеться про перегляд політики сусідства, нова стратегія має базуватися також і на тому, що ми вже не виконуємо Угоду про партнерство і співробітництво, а у нас вже діє зона вільної торгівлі і доступ на внутрішні ринки ЄС», – підкреслила Стефанішина.

    На питання, чи не варто було б виписати нову угоду, в якій буде записаний план членства України в ЄС, віцепрем’єрка відповіла: «Чиновники ЄС – дуже мудрі люди, і вони розуміють, що в Євросоюзі країн багато».

    «Кожного разу укладати нові угоди – це дуже геополітично складний процес. Тому всі Угоди про асоціацію побудовані як конструктор: вони можуть змінюватися, адаптуватися в міру того, як змінюється політична або геополітична ситуація, або відносини ЄС з тією чи іншою країною. Угода про асоціацію може бути модернізована до того рівня, якого будуть сягати наші двосторонні амбіції, тому зараз ми її модернізуємо в частині повного доступу до внутрішнього ринку ЄС», – пояснила Стефанішина.

    За її словами, важлива спільна оцінка досягнення цілей виконання угоди.

    «Тобто Україна та ЄС чесно зізнаються один одному, що не спрацювало, а що спрацювало. Відповідно, ця оцінка дасть нам можливість закласти туди будь-які зміни, що будуть необхідні», – резюмувала віцепрем’єрка.

    В січні 2021-го в Офісі президента повідомили, що цього року почнеться «всеосяжний перегляд» Угоди про асоціацію України та ЄС.

    У травні 2019 року тодішня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе казала, що за п’ять років після введення Угоди в дію, Україна має можливість говорити про її перегляд.

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    Теги: ЄС Асоціація з ЄС Україна Ольга Стефанішина
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