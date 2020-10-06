Євросоюз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною



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Саміт визначив напрямки оновлення угоди: цифровий ринок, захист довкілля, боротьба зі змінами клімату (включаючи роль України у політиці Green Deal), фінансова співпраця

Навколо формулювань пункту про оновлення угоди суперечки між українськими та європейськими дипломатами тривали до останнього моменту

Україна та Європейський Союз за підсумками двостороннього саміту в Брюсселі 6 жовтня досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію. Про це йдеться у заяві за підсумками саміту.

Згідно з текстом документа, сторони очікують «подальшого просування економічної інтеграції та регуляторного зближення в рамках Угоди про асоціацію».

Саміт визначив напрямки оновлення угоди: цифровий ринок, захист довкілля, боротьба зі змінами клімату (включаючи роль України у політиці Green Deal), фінансова співпраця.

Попередня робота на цих напрямках вже почалася.

Зауважимо, що навколо формулювань пункту про оновлення угоди суперечки між українськими та європейськими дипломатами тривали до останнього моменту.

Зрештою, до підсумкової заяви увійшли слова про глибшу економічну інтеграцію, як і наполягала Україна.

Як повідомлялося, ЄС виділить Україні додатково 190 млн євро для боротьби з коронавірусом. Загалом Україна і Європейський Союз підписали шість фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, під час якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин