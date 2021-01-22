Євросоюз готує всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію з Україною

Перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС розпочнеться вже у 2021 році

Керівники Ради Європи та Єврокомісії розраховують на початок поглибленої співпраці між Україною та ЄС

Президенти Ради Європи та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС, який розпочнеться вже у 2021 році.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Про плани щодо перегляду Угоди про асоціацію лідери ЄС сповістили Зеленського в листі за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року.

Водночас керівники Ради Європи та Єврокомісії розраховують на початок поглибленої співпраці між Україною та ЄС.

«Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції», – розповіли в Офісі президента.

Як відомо, засідання Ради асоціації Україна-ЄС перенесено на лютий.

Зазначимо, 1 грудня 2020 року Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року.

У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

До слова, напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через закон, який спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.