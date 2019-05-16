Україна та ЄС можуть переглянути Угоду про асоціацію у 2020 році



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За п’ять років після введення Угоди в дію, Україна має можливість говорити про її перегляд

Україна та Європейський Союз у 2020 році можуть переглянути Угоду про асоціацію – такі положення закладені у документі.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише Урядовий портал.

За її словами, український уряд запропонує ЄС переглянути Угоду, виходячи з національних інтересів України та змін ринку і права Євросоюзу.

«У 2020 році, за п’ять років після введення Угоди в дію, ми маємо можливість говорити про її перегляд. Звичайно, нам потрібно буде працювати з колегами з різних міністерств для того, щоб запропонувати Європейському Союзу наше бачення перегляду, зокрема, й через те, що в Україні змінилася структура економіки, у порівнянні з тим часом, коли ми проводили первинні консультації [щодо Угоди про асоціацію]», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що окремі норми Угоди варто переглянути із огляду на те, що правове поле у Європейському Союзі також змінюється і розвивається. Наприклад, такі оновлення європейського права знайшли відображення і в раніше ухваленому рішенні про оновлення Додатка 27 до Угоди про асоціацію. Додаток визначає перелік загальноєвропейських правил функціонування ринків енергетики, які Україна має впровадити у власне законодавство. Але він, насамперед, оновлюється через амбіцію України інтегруватися до єдиного енергетичного ринку ЄС.

«Зараз ми ведемо розмову щодо цифрового ринку. Коли Україна вела перемовини про Угоду, у Європейському Союзі було три регламенти у цифровій галузі і ніяких директив, які б регулювали цей ринок. Тому для нас зараз принципово погодити спільну роботу над цим», – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.