Microsoft інвестує $500 млн в український ринок



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Компанія також буде навчати студентів користуватися своїми продуктами й планує проводити в Україні олімпіаду з програмування

Інвестиції підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України

Компанія Microsoft підписала меморандум про співпрацю з українським урядом — компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $500 мільйонів. Про це представники Міністерства цифрової трансформації заявили під час брифінгу, передає AIN.ua

Інвестиції підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України. Якщо дані будуть зберігатися всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії (для цього потрібно ухвалити відповідний законопроєкт).

Домовленості передбачають також знижки або спеціальні умови по Microsoft Azure, Office 365 і іншим хмарних сервісів для українських держорганів і організацій; проєкти в сфері освіти та багато іншого.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд розглядає перенесення сервісів «Дія 2.0» в хмари Microsoft.

Компанія також буде навчати студентів користуватися своїми продуктами й планує проводити в Україні олімпіаду з програмування.

Нагадаємо, що компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії.