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    У світі

    Microsoft планує скасувати підписку на Office і зробити його «вічним»

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    <p>Microsoft не надала інформації про ціну, доступність та конкретну дату випуску нової версії сервісу</p> - Microsoft планує скасувати підписку на Office і зробити його «вічним»

    Microsoft не надала інформації про ціну, доступність та конкретну дату випуску нової версії сервісу

    У другій половині 2021 року Microsoft Office отримає нове остаточне оновлення як для Windows, так і для Mac

    Наступного року компанія Microsoft випустить нову версію застосунку Office для користувачів Mac та Windows, що не потребуватиме передплати, і користувачі зможуть придбати сервіс для «вічного» використання, передає Cnet.

    У блозі компанії зазначається, що «у другій половині 2021 року Microsoft Office отримає нове остаточне оновлення як для Windows, так і для Mac».

    Як зазначається, у квітні Microsoft перетворила Office 365 на Microsoft 365 – передплатний сервіс, який додав більше можливостей до програмних інструментів та потребував щомісячної плати у розмірі 6.99 доларів за індивідуальний план, або 9,99 долара США для сім’ї до шести людей.

    Попри те, що користуватися програмами Microsoft 365, такими як Word, PowerPoint та Excel, можна безкоштовно з обмеженими функціональними можливостями, щоб повною мірою скористатися їхніми можливостями, необхідна «вічна» підписка або передплата.

    Microsoft не надала інформації про ціну, доступність та конкретну дату випуску нової версії сервісу.

    Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

    Як повідомлялося, китайська компанія ByteDance, яка володіє додатком TikTok, повідомила Micrisoft про відмову продавати їй бізнес в США.

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