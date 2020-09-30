  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії

    • Розсилка
    Найчастіше хакери атакують&nbsp;США (69%), Велику Британію (19%), Канаду (5%), Південну Корею (4%) та Саудівську Аравію (3%) - Компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії
    Найчастіше хакери атакують США (69%), Велику Британію (19%), Канаду (5%), Південну Корею (4%) та Саудівську Аравію (3%)

    52% атак NSN виходять з Росії, далі ідуть Іран (25%), Китай (12%), КНДР (11%)

    Компанія Microsoft повідомила, що в 2019 році заблокувала понад 13 млрд шкідливих і підозрілих листів, з яких понад 1 млрд містили посилання на фішингові (підроблені) сторінки для отримання облікових даних. Про це йдеться в щорічній доповіді з кібербезпеки, опублікованому на сайті компанії.

    Зазначається, що у першій половині 2020 року загальний обсяг атак збільшився приблизно на 35% в порівнянні з другою половиною 2019 року.

    «Найбільше атак відбувалися з Росії», – йдеться в звіті.

    У Microsoft повідомили, що 52% атак NSN виходять з Росії, далі ідуть Іран (25%), Китай (12%), КНДР (11%).

    Найбільше атак припадає на США (69%), Великої Британію (19%), Канаду (5%), Південну Корею (4%), Саудівську Аравію (3%).

    Як повідомлялося, у Києві затримали хакера, який зривав концерти своєї улюбленої співачки.

    Росія США Іран кібератака Китай Microsoft
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies