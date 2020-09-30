Компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найчастіше хакери атакують США (69%), Велику Британію (19%), Канаду (5%), Південну Корею (4%) та Саудівську Аравію (3%)

52% атак NSN виходять з Росії, далі ідуть Іран (25%), Китай (12%), КНДР (11%)

Компанія Microsoft повідомила, що в 2019 році заблокувала понад 13 млрд шкідливих і підозрілих листів, з яких понад 1 млрд містили посилання на фішингові (підроблені) сторінки для отримання облікових даних. Про це йдеться в щорічній доповіді з кібербезпеки, опублікованому на сайті компанії.

Зазначається, що у першій половині 2020 року загальний обсяг атак збільшився приблизно на 35% в порівнянні з другою половиною 2019 року.

«Найбільше атак відбувалися з Росії», – йдеться в звіті.

У Microsoft повідомили, що 52% атак NSN виходять з Росії, далі ідуть Іран (25%), Китай (12%), КНДР (11%).

Найбільше атак припадає на США (69%), Великої Британію (19%), Канаду (5%), Південну Корею (4%), Саудівську Аравію (3%).

Як повідомлялося, у Києві затримали хакера, який зривав концерти своєї улюбленої співачки.