Oracle може купити TikTok замість Microsoft



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TikTok, у якого близько 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що ніколи не буде ділитися даними з владою Китаю

Дані користувачів TikTok в даний час зберігаються в хмарі Alphabet Inc

Китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, Oracle обійшла Microsoft в тендері за американський підрозділ TikTok, уклавши угоду, структуровану як партнерство, а не прямий продаж.

ByteDance, китайський власник TikTok, вів переговори про продаж американського бізнесу, так як в минулому місяці президент США Дональд Трамп зажадав продати додаток або в іншому випадку він закриє його.

TikTok найбільш популярний серед підлітків, тому офіційні особи США стурбовані тим, що інформація про користувачів може бути передана комуністичного уряду Китаю.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Китай волів би закрити TikTok в Сполучених Штатах, ніж дозволити примусовий продаж.

У понеділок державний телеканал Китаю CGTN з посиланням на джерела повідомив, що ByteDance не продаватиме TikTok в США Oracle або Microsoft і не буде передавати вихідний код платформи будь-якої американської компанії.

А згідно ByteDance, Oracle стане технологічним партнером фірми і візьме на себе управління призначеними для користувача даними TikTok в США. Oracle також веде переговори про придбання частки в операціях TikTok в США.

Поки неясно, чи схвалить угоду Трамп, який хоче, щоб американська технологічна фірма володіла більшою частиною TikTok в Сполучених Штатах. Комітет з іноземних інвестицій в США (CFIUS), який розглядає угоди на предмет ризику для національної безпеки, спостерігає за переговорами між ByteDance і Oracle.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відмовився від коментарів, але сказав, що TikTok «примушують» в США до угоди.

«Ми закликаємо уряд США забезпечити відкриту, справедливу, недискримінаційну середу для іноземних фірм, що працюють і що інвестують в США», – сказав він.

Нагадаємо, що власники TikTok відмовилися продавати додаток Microsoft.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.



