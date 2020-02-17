  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Microsoft закликає видалити оновлення Windows 10, яке виявилося шкідливим

    • Розсилка
    Microsoft закликає видалити оновлення Windows 10, яке виявилося шкідливим

    Незабаром буде випущений черговий виправлений апдейт, пообіцяли в компанії

    Компанія Microsoft припинила поширення оновлення Windows 10 з номером KB4524244.

    Проблемний пакет оновлень почав встановлюватися на ПК з 11 лютого і приводив до різного роду збоїв в системі, повідомляє Windowslatest.

    Апдейт Windows 10 був випущений в рамках щомісячного оновлення Patch Tuesday. Він створив масу проблем на пристроях з цією операційною системою, були зафіксовані випадки краху Windows, раптові перезавантаження, зависання, збої при установці програм, видалення даних і багато іншого.

    Microsoft довелося визнати наявність в оновленні критичних помилок.

    Незабаром буде випущений черговий виправлений апдейт, пообіцяли в компанії.

    Тим часом Microsoft рекомендує видалити несправну версію в історії оновлень, знайшовши її через стандартний пошук по системі.

    Як видалити KB4524244.

    Натисніть кнопку «Пуск» і введіть «Центр оновлення Windows».

    Виберіть опцію сторінки налаштувань служби Windows Update або перейдіть в Налаштування> Оновлення та безпеку, натисніть «Центр оновлення Windows».

    На сторінці служби Windows Update натисніть «Перегляд історії оновлень» і виберіть «Видалити оновлення».

    Знайдіть і виберіть KB4524244 на панелі управління.

    Натисніть кнопку «Видалити».

    Перезавантажте пристрій, коли з'явиться запит.

    технології Microsoft
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ