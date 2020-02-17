Microsoft закликає видалити оновлення Windows 10, яке виявилося шкідливим



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Незабаром буде випущений черговий виправлений апдейт, пообіцяли в компанії

Компанія Microsoft припинила поширення оновлення Windows 10 з номером KB4524244.

Проблемний пакет оновлень почав встановлюватися на ПК з 11 лютого і приводив до різного роду збоїв в системі, повідомляє Windowslatest.

Апдейт Windows 10 був випущений в рамках щомісячного оновлення Patch Tuesday. Він створив масу проблем на пристроях з цією операційною системою, були зафіксовані випадки краху Windows, раптові перезавантаження, зависання, збої при установці програм, видалення даних і багато іншого.

Microsoft довелося визнати наявність в оновленні критичних помилок.

Незабаром буде випущений черговий виправлений апдейт, пообіцяли в компанії.

Тим часом Microsoft рекомендує видалити несправну версію в історії оновлень, знайшовши її через стандартний пошук по системі.

Як видалити KB4524244.

Натисніть кнопку «Пуск» і введіть «Центр оновлення Windows».

Виберіть опцію сторінки налаштувань служби Windows Update або перейдіть в Налаштування> Оновлення та безпеку, натисніть «Центр оновлення Windows».

На сторінці служби Windows Update натисніть «Перегляд історії оновлень» і виберіть «Видалити оновлення».

Знайдіть і виберіть KB4524244 на панелі управління.

Натисніть кнопку «Видалити».

Перезавантажте пристрій, коли з'явиться запит.