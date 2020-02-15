  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Китайська фірма випустила ідеальний для роботи комп’ютер за «смішні гроші»

    • Розсилка
    Китайська фірма випустила ідеальний для роботи комп’ютер за «смішні гроші»

    В подарунок до комп’ютера йдуть всі необхідні аксесуари

    Xiaomi уже давно випускає ноутбуки, а тепер в асортименті компанії з’явився моноблок. Модель Ningmei CR600 була представлена на краудфандинговому майданчику Youpin. Комп’ютер пропонується у декількох модифікаціях і стартує за ціною майже $ 500. А в подарунок до нього йдуть всі необхідні аксесуари.

    Ningmei CR600 оснащується 23,8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і досить тонкими рамками зверху і з боків.

    Екран повертається на 90 градусів і має регулювання по висоті в діапазоні 0-130 мм. З передбачених роз’ємів – чотири USB 3.0 Type-A, два USB 2.0 Type-A, Ethernet, кардрідер, аудіоджек і HDMI.

    Моноблок випускається в декількох варіантах – з процесором Intel Core i3-9100 або шестиядерним Intel Core i5-9400. За запевненням виробника, потужності комп’ютера вистачає для роботи в Adobe Photoshop і AutoCAD, а також для запуску 95% сучасних ігор. Останнє викликає певний сумнів, оскільки відеокарта в пристрої тільки інтегрована – Intel HD Graphics 630.

    ___xiaomi_______itsider._-_google_chrome

    Версії і ціни Ningmei CR600:

    Intel Core i3-9100 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 – $ 458

    Intel Core i5-9400 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 – $ 528

    Intel Core i5-9400 + 8 ГБ оперативки + SSD на 512 + HHD на 1 ТБ – $ 557

    У комплекті з моноблоком пропонуються бездротові миша з клавіатурою, килимок для миші і накопичувач на 16 ГБ.

    Нагадаємо, компанія Google створила альтернативу YouTube.

    Як повідомлялося, електромобіль SAAB навчили виконувати «танковий» розворот на місці.

    Читайте також:
    У Кличка оголосили, коли з’явиться 4G в метро

    Джерело Іtsider.

    Китай гроші ціни технології модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ