Експерти пояснили, чому небезпечно заряджати смартфони в громадських місцях



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Рекомендується уникати громадських станцій для зарядки телефонів

Експерти розповіли журналістам, чим загрожує використання зарядних станцій в громадських місцях, в тому числі в аеропортах і на зупинках.

Як повідомили опитані фахівці, застосовувати для підзарядки смартфона USB-входи в громадських просторах небезпечно. Зараз такі зарядними станції можна знайти і в аеропортах, і на вокзалах, і в автобусах, і в торгово-розважальних центрах.

За словами представника компанії Group-IB, в стандартних USB-кабелях знаходиться чотири проводи: два для передачі даних, один для подачі струму і ще один – «нуль». Для зарядки достатньо двох останніх, а дроти даних і зовсім не повинні використовуватися. Однак є ймовірність, що зловмисники почнуть вбудовувати в кабель для зарядки або саме зарядний пристрій спеціальний девайс. Так вони зможуть отримати доступ до даних.

Поки такий вид атаки швидше концепт. Але експерт Лабораторії практичного аналізу захищеності компанії «Інфосистеми Джет» вважає, що встановити в зарядні станції додаткове обладнання для взаємодії з телефоном можуть самі фірми, які надають послугу.

Фахівці з Avast теж вказали, що через порти USB на зарядних станціях інформація передається так само, як і на комп’ютер. При наявності вразливостей в програмному забезпеченні USB смартфона хакери можуть отримати контроль над підключеним пристроєм.

В цілому, експерти рекомендують користувачам уникати громадських станцій для зарядки телефонів або ж вибирати на апараті опцію «тільки зарядка». Ще один безпечний спосіб – підключити спочатку до зарядної станції пауербанк, а до нього вже смартфон.

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Джерело Іtsider.