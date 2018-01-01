Міграційна служба перевіряє всіх, хто отримав українське громадянство з 1991 року

Міграційна служба розпочала роботу з повної перевірки підстав отримання українського громадянства за всі роки незалежності

Державна міграційна служба проводить перевірку всіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності України. Про це в суботу, 27 січня, під час засідання колеги МВС заявив глава відомства Максим Соколюк. За його словами, зафіксовано випадки, коли суди приймають рішення про проживання в Україні на підставі фейкових довідок про



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український паспорт

Міграційна служба розпочала роботу з повної перевірки підстав отримання українського громадянства за всі роки незалежності

Державна міграційна служба проводить перевірку всіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності України.

Про це в суботу, 27 січня, під час засідання колеги МВС заявив глава відомства Максим Соколюк.

За його словами, зафіксовано випадки, коли суди приймають рішення про проживання в Україні на підставі фейкових довідок про проживання в Україні до 1991 року, виданих співробітниками міграційної служби, що дає підставу для незаконного отримання іноземцями українського громадянства.

«Розпочато роботу з повної перевірки підстав отримання українського громадянства за всі роки незалежності. Особливу увагу буде приділено отриманню громадянства за нововиявленими свідоцтвами про народження особи та на підставі рішень судів про встановлення факту проживання в Україні до 1991 року», - сказав Соколюк.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що такі випадки є неприпустимими.

«Я хочу всім працівникам ДМС сказати, що ми із цим не будемо миритися. Найближчим часом ми зробимо певні висновки, і вас чекає серйозна кадрова робота, в тому числі за лазівками, які виникли, і як їм запобігти. Такі випадки не є системними, але міграційна система, громадянство України, паспорти - це повинна бути скеля, по якій можна забратися тільки за законом», - підкреслив він.

Як повідомляв «Главком», у столичному аеропорту затримали 25-річного громадянина РФ, який видавав себе за українця. Затриманий розповів, що придбав український паспорт у Стамбулі за 1000 євро.

До слова, з 1 січня в Україні офіційно почали діяти нові правила в'їзду в країну для іноземців з 71-ї країни, в тому числі, для громадян Росії, які передбачають фіксацію біометричних даних. Від 27 грудня ця система працювала в тестовому режимі.

Джерело: УНІАН