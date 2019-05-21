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    Мігрант з Росії хотів стрибнути з Ейфелевої вежі

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    <p>Чоловік провів шість годин на конструкціях Ейфелевої вежі перед тим як, його зняли пожежники</p> - Мігрант з Росії хотів стрибнути з Ейфелевої вежі

    Чоловік провів шість годин на конструкціях Ейфелевої вежі перед тим як, його зняли пожежники

    Чоловіка з Росії у Франції хотів отримати притулок

    Чоловік, який 20 травня заліз на Ейфелеву вежу у Парижі, виявився шукачем притулку з Росії та планував самогубство.

    Про це повідомляє BFM TV із посиланням на джерело, наближене до розслідування.

    «Чоловік, який у понеділок заліз на Ейфелеву вежу, виявився мігрантом, який страждав від суїцидальних думок», - йдеться у повідомленні.

    За словами співрозмовника, йдеться про чоловіка з Росії, який у Франції хотів отримати притулок.

    Зазначається, що загалом чоловік провів шість годин на конструкціях всесвітньо відомої пам’ятки перед тим як, його зняли пожежники.

    Згодом чоловіка затримала поліція, і він перебуває під вартою.

    Завтра чоловік постане перед судом. Йому загрожує штраф.

    Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, Ейфелеву вежу у Парижі закрили після того, як помітили, що на неї лізе чоловік.

    Джерело: Укрінформ

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