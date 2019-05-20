Ейфелеву вежу закрили через невідомого «альпініста»



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Туристам порадили перенести візит на Ейфелеву вежу

20 травня у столиці Франції невідомий видерся на Ейфелеву вежу. Через це пам'ятку довелося зачинити, а людей - евакуювати.

Про це повідомляє AFP.

#BREAKING Eiffel Tower evacuated after climber spotted on monument: operator pic.twitter.com/H6tT35Oy6l — AFP news agency (@AFP) 20 мая 2019 г.

Ейфелеву вежу оточила поліція.

Компанія з експлуатації Ейфелевої вежі написала у Твіттері, що вежа зачинена на невизначений термін. Туристам порадили перенести візит.



La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 мая 2019 г.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.