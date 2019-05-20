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    Ейфелеву вежу закрили через невідомого «альпініста»

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    Ейфелеву вежу закрили через невідомого «альпініста»

    Туристам порадили перенести візит на Ейфелеву вежу

    20 травня у столиці Франції невідомий видерся на Ейфелеву вежу. Через це пам'ятку довелося зачинити, а людей - евакуювати.

    Про це повідомляє AFP.

    Ейфелеву вежу оточила поліція.

    Компанія з експлуатації Ейфелевої вежі написала у Твіттері, що вежа зачинена на невизначений термін. Туристам порадили перенести візит.

    Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. 

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

    Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

    Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

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    Франція Париж поліція
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