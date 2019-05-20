Ейфелеву вежу закрили через невідомого «альпініста»
-
Розсилка
Туристам порадили перенести візит на Ейфелеву вежу
20 травня у столиці Франції невідомий видерся на Ейфелеву вежу. Через це пам'ятку довелося зачинити, а людей - евакуювати.
Про це повідомляє AFP.
#BREAKING Eiffel Tower evacuated after climber spotted on monument: operator pic.twitter.com/H6tT35Oy6l— AFP news agency (@AFP) 20 мая 2019 г.
Ейфелеву вежу оточила поліція.
Компанія з експлуатації Ейфелевої вежі написала у Твіттері, що вежа зачинена на невизначений термін. Туристам порадили перенести візит.
— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 мая 2019 г.
La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.
The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.
Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.
Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.
Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.
Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.