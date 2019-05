Ейфелеву вежу закрили через невідомого «альпініста»

Туристам порадили перенести візит на Ейфелеву вежу

20 травня у столиці Франції невідомий видерся на Ейфелеву вежу. Через це пам'ятку довелося зачинити, а людей - евакуювати.

Про це повідомляє AFP.

Ейфелеву вежу оточила поліція.

Компанія з експлуатації Ейфелевої вежі написала у Твіттері, що вежа зачинена на невизначений термін. Туристам порадили перенести візит.



La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.