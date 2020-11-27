Миколаївський бронетанковий завод передав до війська оновлені БТР-80

У Миколаєві відремонтували та модернізували партію БТР-80

Кількість БТРів, які передало Миколаївський бронетанковий завод для армійців, не озвучується

Миколаївський бронетанковий завод виконав контракт і передав для Збройних сил партію відновлених БТР-80.

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

«Державне підприємство Миколаївський бронетанковий завод, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками», - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

«Після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим», – пояснив директор заводу Юрій Кравченко.

Кількість одиниць, які передало Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» для армійців не озвучується.

Миколаївський бронетанковий завод – одне із основних підприємств «Укроборонпрому», що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.