  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Миколаївський бронетанковий завод передав до війська оновлені БТР-80

    • Розсилка
    У Миколаєві відремонтували та модернізували партію БТР-80 - Миколаївський бронетанковий завод передав до війська оновлені БТР-80
    У Миколаєві відремонтували та модернізували партію БТР-80
    Фото: Укроборонпром

    Кількість БТРів, які передало Миколаївський бронетанковий завод для армійців, не озвучується

    Миколаївський бронетанковий завод виконав контракт і передав для Збройних сил партію відновлених БТР-80.

    Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

    «Державне підприємство Миколаївський бронетанковий завод, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками», - йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Миколаївський бронетанковий завод передав до війська оновлені БТР-80
    Миколаївський бронетанковий завод передав до війська оновлені БТР-80
    Миколаївський бронетанковий завод передав до війська оновлені БТР-80

    Спеціалісти підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

    «Після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим», – пояснив директор заводу Юрій Кравченко.

    Кількість одиниць, які передало Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» для армійців не озвучується.

    Миколаївський бронетанковий завод – одне із основних підприємств «Укроборонпрому», що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.

     Читайте також: На руїнах «Укроборонпрому». Чи перетвориться гусениця у дев’ять прекрасних метеликів?

     

    Теги: завод Миколаїв військова техніка Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies