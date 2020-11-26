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    ЗМІ: Новий керівник Київського вагоноремонтного заводу є фігурантом кримінальної справи

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    Київський електровагоноремонтний завод &ndash; одне з найстаріших підприємств України з ремонту вагонів - ЗМІ: Новий керівник Київського вагоноремонтного заводу є фігурантом кримінальної справи
    Київський електровагоноремонтний завод – одне з найстаріших підприємств України з ремонту вагонів
    Фото з відкритих джерел

    Профспілка заводу висловила недовіру Сергію Пишняку

    Виконуючий обов'язки генерального директора ПРАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (КЕВРЗ) Сергій Пишняк є фігурантом кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем під час його роботи на підприємстві у 2017-2020 роках.

    Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Національної поліції України керівництву КЕВРЗ, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

    Як відомо, Пишняк був директором з виробництва, коли підприємством з 2015 по 2020 рік керував Василь Дутчак, якого звільнили з формулюванням «у зв'язку з неефективною роботою, внаслідок порушення діяльності заводу, яка призвела до фінансових збитків підприємства».

    Зокрема, завод на 7 млн грн перевищив планові витрати на придбання запчастин для ремонту поїздів.

    У серпні Головне слідче управління Національної поліції України розпочало досудове розслідування кримінальної справи №12020000000000752 за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб посадовими особами ПРАТ «КЕВРЗ», в тому числі і Пишняком, під час закупівель протягом 2017-2020 рр. товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, що завдало підприємству збиток в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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    ЗМІ: Новий керівник Київського вагоноремонтного заводу є фігурантом кримінальної справи
    ЗМІ: Новий керівник Київського вагоноремонтного заводу є фігурантом кримінальної справи

    Зараз профспілка висловила недовіру Сергію Пишняку як представнику старої команди і вимагає повернути попереднього керівника – Романа Железняка.

    Як зазначають у профспілці, Пишняк своїм указом відсторонив від роботи 12 ключових посадових осіб заводу, включаючи Романа Железняка, який залишається заступником генерального директора.

    Указ вже оскаржено звільненими співробітниками в Солом'янському районному суді Києва.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив Київського електровагоноремонтного заводу направив відкрите звернення прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові правління Укрзалізниці Володимиру Жмаку.

    ПРАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (КЕВРЗ) – одне з найстаріших підприємств України з ремонту вагонів, засноване в 1868 році. 100% акцій КЕВРЗ належить державі в особі АТ «Українська залізниця».

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Укрзалізниця завод потяг
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