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    У світі

    Космонавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon

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    Астронавт NASA опублікував відео Землі з космосу - Космонавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon
    Астронавт NASA опублікував відео Землі з космосу

    Американець Віктор Гловер показав, якою надзвичайно красивою виглядає наша планета з космосу

    Астронавт NASA Віктор Гловер опублікував у Twitter відео Землі з космічного корабля Crew Dragon-1.

    Він уточнив, що це його перше відео з космосу, де відкривається просто нереальний краєвид.

    Нагадаємо, що вчені NASA виявили на Марсі сліди мегаповені.

    Раніше вчені знайшли на Марсі три підземних озера з рідкою водою.

    До слова, Японія збирається побудувати завод на Місяці.

    Теги: Японія завод NASA Twitter
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