Космонавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon

Астронавт NASA Віктор Гловер опублікував у Twitter відео Землі з космічного корабля Crew Dragon-1.

Він уточнив, що це його перше відео з космосу, де відкривається просто нереальний краєвид.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp