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    Віце-прем’єр запропонував передати виробника бойових ракет міністерству, яке не має допуску до таємниці

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    Може бути повністю заблокована Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет &laquo;Вільха&raquo;, - голова StateWatch&nbsp; - Віце-прем’єр запропонував передати виробника бойових ракет міністерству, яке не має допуску до таємниці
    Може бути повністю заблокована Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет «Вільха», - голова StateWatch 

    Олег Уруський запропонував передати до сфери управління його міністерства Павлоградський хімічний завод, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр «Безпека»

    Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський запропонував передати до сфери управління його міністерства ще три державні підприємства.

    Зазначається, що мова йде про Павлоградський хімічний завод, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр «Безпека». При цьому, штат міністерства досі не сформовано. Нещодавно завершений відбір у відділ секретно-режимної роботи.

    Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на проект розпорядження Кабміну від Уруського та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому.

    У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що до основних завдань Мінстратегпрому віднесено забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі.

    «У зв’язку з цим виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому» , – йдеться в документі.

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    Раніше StateWatch повідомила про те, що Уруський запропонував також передати «Антонов» та ще п’ять авіапідприємств Мінстратегпрому.

    Голова StateWatch Гліб Канєвський наголосив, що фактично тільки в середині листопада розпочався добір кадрів в Мінстратегпром. «Ще не сформований режимно-секретний відділ, тому у разі передачі підприємств може бути повністю заблокована Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет «Вільха», ─ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно в «Укроборонпромі» заявили про згортання реформи ОПК та втручання з боку Мінстратегпрому.

    Натомість, у Мінстратегпромі, яке не має власного веб-сайту, відповіли у Facebook, що здивовані «демаршем» керівництва «Укроборонпрому».

    Теги: міністр Антонов завод Укроборонпром Facebook безпека
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