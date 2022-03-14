  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної

    Лещенко&nbsp;нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах - Міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної
    Лещенко нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах

    «Україна забезпечена добривами до посівної на 84%»

    Потреби українських аграріїв забезпечені до посівної 2022 року на 84%, у засобах захисту рослин (ЗЗР) на 55%, насіннєвому матеріалі на 78%, найбільш критична нестача палива для с/г техніки, але ситуація вже вирішується на рівні перших осіб держави. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Загальна потреба у добривах під посівну покрита на 84%, у засобах захисту рослин - на 55%. Цей показник незадовільний, але й не критичний, адже нестачу можна компенсувати за рахунок імпорту з країн ЄС, які готові надати нам всю необхідну підтримку. Тим більше, що агрономічні терміни внесення засобів захисту рослин припадають переважно на травень. Найбільш критична проблема з паливом, вона вирішується на рівні перших осіб держави», наголосив міністр.

    Він нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах.

    Лещенко уточнив, що потреба в насіннєвому матеріалі в Україні забезпечена на 78%. Переважна більшість матеріалу вже на складах аграрних виробників.

    «Щодо продовольчої безпеки. Наразі рано давати будь-які оцінки - все залежатиме від військової ситуації в державі. Аграрії України дуже мужні й готові працювати у складних умовах, щоб забезпечити продовольчу безпеку. Оптимальних календарних термінів сівби немає, вони залежать від погодних умов. У нас холодна весна, тому старт посівної кампанії дещо відкладено. Основний період цього року припаде на квітень – травень», прокоментував міністр.

    За його даними, Мінагрополітики перебуває у постійному контакті з великими дистриб'юторами та виробниками насіння та ЗЗР, які роблять все можливе для забезпечення продовольством та недопущення продовольчої кризи.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський раніше заявляв: «На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо».

    Теги: міністр війна Мінагрополітики аграрії Україна Роман Лещенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної