Міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної

Лещенко нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах

«Україна забезпечена добривами до посівної на 84%»

Потреби українських аграріїв забезпечені до посівної 2022 року на 84%, у засобах захисту рослин (ЗЗР) – на 55%, насіннєвому матеріалі – на 78%, найбільш критична нестача палива для с/г техніки, але ситуація вже вирішується на рівні перших осіб держави. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Загальна потреба у добривах під посівну покрита на 84%, у засобах захисту рослин - на 55%. Цей показник незадовільний, але й не критичний, адже нестачу можна компенсувати за рахунок імпорту з країн ЄС, які готові надати нам всю необхідну підтримку. Тим більше, що агрономічні терміни внесення засобів захисту рослин припадають переважно на травень. Найбільш критична проблема – з паливом, вона вирішується на рівні перших осіб держави», – наголосив міністр.

Він нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах.

Лещенко уточнив, що потреба в насіннєвому матеріалі в Україні забезпечена на 78%. Переважна більшість матеріалу вже на складах аграрних виробників.

«Щодо продовольчої безпеки. Наразі рано давати будь-які оцінки - все залежатиме від військової ситуації в державі. Аграрії України дуже мужні й готові працювати у складних умовах, щоб забезпечити продовольчу безпеку. Оптимальних календарних термінів сівби немає, вони залежать від погодних умов. У нас холодна весна, тому старт посівної кампанії дещо відкладено. Основний період цього року припаде на квітень – травень», – прокоментував міністр.

За його даними, Мінагрополітики перебуває у постійному контакті з великими дистриб'юторами та виробниками насіння та ЗЗР, які роблять все можливе для забезпечення продовольством та недопущення продовольчої кризи.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський раніше заявляв: «На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо».