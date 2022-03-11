Україна має організувати повноцінну посівну кампанію – Зеленський (відео)

Зеленський: «Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе»

Незважаючи на те, що окупанти стягують все більше сил, Україна наблизилися до стратегічного перелому, до нашої перемоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

«Вільний народе вільної країни! Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення.

Вчетверо довше! Проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі. Яка сподівалася, що українці здадуться. Сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях.

Але українці – горді люди, які завжди захищають своє і не віддадуть окупанту жодного клаптика землі. Жодного відсотка свободи. 16-ть днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. Нетерпіння.

Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але... Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість. І енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги.

Неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти українську землю. Але можливо сказати – ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми ВЖЕ досягли. Ми ВЖЕ йдемо до нашої перемоги. Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом. Який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів. Який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло війни. Який придумав завозити найманців проти наших людей. Головорізів з Сирії. З країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують Маріуполь і Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм.

Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про «защиту» которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал. Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле.

За минулу ніч і ранок окупанти провели, як вони кажуть, «демілітаризацію» водопроводу в Чернігові. Місто залишилося без води. Робимо все, щоб відновити водопостачання. Через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської і Донецької областей немає електрики, тепла, газу і води. Це гуманітарна катастрофа.

Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів. Синонимом Російської Федерації. Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ...

Якщо ЦЕ продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії НЕ достатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно!

Вчора відбулась дуже важлива зустріч лідерів країн Євросоюзу. Довга і предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі. Всі лідери. Хто говорив. Хто підтримував. Хто мовчав. А хто старався, щоб формулювання були все ж таки недостатніми – для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо прийняте рішення?

Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків співпадали з настроєм європейських народів. Ми ж знаємо цей настрій. І вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає! В різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка є. Щонайменше 60 відсотків «за». Це переважна більшість!

І європейці чітко про це говоритимуть. Я впевнений. Своїм політикам. Якщо вони ще не зрозуміли.

Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації. Для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи це очікують. Наші урядовці сьогодні організували 12-ть гуманітарних коридорів.

Вантажі з харчами, водою та ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Козаровичі, Микуличі, Макарів і звичайно Маріуполь. Українські військові забезпечили «тишу», щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову стрілятимуть і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів. Наші урядовці роблять усе, щоб на всій території країни було паливо, продукти, медикаменти та усі – я це підкреслюю – усі товари, необхідні людям. Бензин, дизель та усе інше – завозиться.

Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне. Зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу.

Я повторюю ще раз і ще раз: коли захищаємо свободу, маємо бути кожен – як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Щоб здобути перемогу. Обовʼязково.

Обовʼязково триматися. Обовʼязково боротися. Обовʼязково віддавати всі сили. З таким сусідом – легко не буде. Але з нами – також. Як ВЖЕ зʼясувалося. Слава Україні!»

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 328 ракет типу «Іскандер» і «Калібр».

Із початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових.