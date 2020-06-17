Міністр економіки України: ситуація з інфляцією катастрофічна



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Міністр економіки Ігор Петрашко: У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією - це дуже погана тенденція

Мінфін не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що ситуація з інфляцією в Україні склалася катастрофічна.

Про це він заявив у вівторок, 16 червня.

«Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас нині склалася катастрофічна ситуація з інфляцією — це дуже погана тенденція», – сказав він.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 уповільнилася до 1,7% із 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція в 2019 році становила 4,1%.

«Усі країни Євросоюзу та США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію із зарплат для працівників. І оскільки Україна не перебуває в зоні євро та американській, депресія також щодо торговельних балансів», – пояснив міністр.

Він також додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.