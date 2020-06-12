Які продукти найбільше подорожчали у травні? Дані Держстату



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В Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли

Інфляція у травні склала 0,3%

На споживчому ринку України в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Про це свідчать дані Держстату.

Згідно з даними, найбільше (на 16,6% та 15,8%) подорожчали яйця та фрукти. На 2,3–0,8% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, рибу та продукти з риби, овочі. Водночас на 1,6–0,2% подешевшали м’ясо та м’ясопродукти, сало, масло, цукор, соняшникова олія, кисломолочна продукція, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 2,0%, взуття – на 0,7%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося в основному за рахунок здешевлення природного газу на 16,8%.

Ціни на транспорт знизилися на 2,0% в першу чергу через здешевлення палива і мастил на 8,6%.

Згідно з інформацією Держстату, інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем 2020р. становила 0,3%, з початку року – 1,8%. Базова інфляція у травні 2020р. порівняно із квітнем 2020р. становила 0,1%, з початку року – 1,5%.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики повідомила, що в Україні заборгованість підприємств із виплати зарплат працівникам становить на 1 травня 2,997 млрд грн. Заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1%.