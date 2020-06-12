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    Економіка та фінанси

    Які продукти найбільше подорожчали у травні? Дані Держстату

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    <p>В Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої &nbsp;у травні зросли</p> - Які продукти найбільше подорожчали у травні? Дані Держстату

    В Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої  у травні зросли

    Інфляція у травні склала 0,3%

    На споживчому  ринку  України в  травні  ціни  на  продукти  харчування  та  безалкогольні  напої  зросли  на  1,2%.  Про це свідчать дані Держстату.

    Згідно з даними, найбільше  (на  16,6%  та  15,8%) подорожчали яйця та фрукти. На 2,3–0,8% зросли  ціни  на  продукти  переробки  зернових,  рис,  рибу  та  продукти  з  риби,  овочі.  Водночас  на  1,6–0,2% подешевшали  м’ясо  та  м’ясопродукти,  сало, масло,  цукор,  соняшникова  олія,  кисломолочна продукція, молоко. 

    Ціни  на  алкогольні  напої  та  тютюнові  вироби  підвищилися  на  1,1%,  що  пов’язано  з  подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%. 

    Одяг  і  взуття  подешевшали  на  1,4%,  зокрема, одяг – на 2,0%,  взуття – на 0,7%.

    Зниження  цін  (тарифів)  на  житло,  воду, електроенергію,  газ  та  інші  види  палива  на  2,8% відбулося  в  основному  за  рахунок  здешевлення  природного газу на 16,8%. 

    Ціни  на  транспорт  знизилися  на 2,0% в  першу  чергу через здешевлення палива і мастил на 8,6%.  

    Згідно з інформацією Держстату, інфляція  на  споживчому  ринку  у  травні  порівняно  із  квітнем  2020р.  становила  0,3%, з початку року – 1,8%. Базова інфляція у  травні 2020р.  порівняно із квітнем 2020р. становила 0,1%,  з  початку  року – 1,5%.

    Нагадаємо, раніше Державна служба статистики повідомила, що в Україні заборгованість підприємств із виплати зарплат працівникам становить на 1 травня 2,997 млрд грн. Заборгованість перед українцями зросла за квітень цього року у порівнянні з березнем на 1,1%.

    інфляція Держстат продукти ціни харчування
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