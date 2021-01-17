Міністр культури розповів, коли запрацюють кінотеатри

Кінотеатри після лондауну працюатимуть з дотриманням карантинних вимог

Відкриття розважальних закладів планують 25 січня

Кінотеатри та заклади культури почнуть роботу з наступного дня після закінчення новорічного карантину, тобто з 25 січня.

Про це повідомив глава Міністерства культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

«Обговорили з Прем’єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати», - написав міністр.

Він додав, що заклади будуть працювати з дотриманням усіх правил карантину та з урахуванням статистики захворюваності в країні.

Ткаченко також повідомив, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що не підтримає пропозицію про продовження посиленого карантину після 24 січня.