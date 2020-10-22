Суд оштрафував «ковід-атеїста», який переконував, що в магазин можна йти без маски



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В Україні штраф за відвідування громадських будівель без маски стартує від 17 тис. грн Фото: Главком

Апеляційна інстанція погодилася з рішенням суду першої інстанції, який наклав 17 тис. грн штрафу на порушника

Хмельницький апеляційний суд залишив в силі рішення Хмельницького міськрайонного суду від 14 вересня, яким місцевого мешканця оштрафовано на 17 тис. грн за порушення правил карантину (ст.44-3 КУпАП).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 16 жовтня.

За матеріалами справи 21 червня близько 22 год 29 хв чоловік без маски перебував в приміщенні магазину «АТБ», що вулиця Львівське шосе, 41 у Хмельницькому, чим постанову №392 Кабміну від 20 травня 2020 року.

У судовому засіданні суду першої та апеляційної інстанції порушник не визнав вини і пояснив, що в Україні нічим не заборонено відвідування магазинів без захисник масок.

Більше того в апеляційній скарзі хмельничанин просив скасувати штраф і закрити справу за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Наголосив, що Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила рішення, зазначивши: обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. І таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою як єдиним органом законодавчої влади. Встановлення ж такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.

Також чоловік стверджував, що карантин в Україні був введений не законом України, а підзаконним нормативно-правовим актом, а саме постановою Кабміну від 11 березня 2020 року.

Натомість апеляційний суд дійшов висновків, що відсутні підстави для скасування постанови місцевого суду та закриття провадження. При цьому додав, що наслідки такого правопорушення становлять суспільну небезпеку, завдають або здатні завдати значної шкоди суспільним або державним інтересам, правам та свободам інших осіб.

Винуватість мешканця у порушенні правил карантину підтверджується відомостями з протоколу про адміністративне правопорушення, його письмовими поясненнями і відеозаписом з камер спостереження магазину «АТБ».

Як відомо, за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним директора стадіону ФК «Минай» у порушенні правил карантину і призначив штраф 51 тис. грн.



