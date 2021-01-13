Ткаченко виступив проти продовження локдауну після 24 січня

Ткаченко заявив, що його міністерство не підтримає пропозицію про продовження посиленого карантину

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримає пропозицію про продовження посиленого карантину після 24 січня.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram–каналі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що січневий локдаун варто продовжити через масові гуляння українців і сезонне збільшення хворих на грип.

«Жорсткий карантин почався лише п’ять днів тому. А Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня. Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги – чи не зарано із висновками?», – запитує Ткаченко.

За його словами, треба бачити конкретні факти, які є підставою для продовження режиму посиленого карантину.

«Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу», – сказав міністр.

Ткаченко пише, що якщо така дискусія буде піднята на уряді, то його відомство не підтримає пропозицію про продовження посиленого карантину.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня почав діяти локдаун.

Додамо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

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