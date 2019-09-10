Міністр оборони назвав пріоритети воєнної політики



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк Фото: mil.gov.ua

Андрій Загороднюк: Стратегічні державні пріоритети України залишаються незмінними — це європейська та євроатлантична інтеграція

Європейська та євроатлантична інтеграція залишаться стратегічними державними пріоритетами для України. На цих базових засадах ґрунтуватиметься також і воєнна політика держави. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі зі стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Я постійно зустрічаюся з президентом України, нещодавно також мав зустріч з Прем’єр-міністром, де ми обговорюємо необхідні кроки для зміцнення наших Збройних Сил. Крім того, ми маємо повну підтримку парламенту, який наразі готовий на законодавчому рівні підтримувати наші ініціативи. Стратегічні державні пріоритети України залишаються незмінними — це європейська та євроатлантична інтеграція. Саме на цих базових засадах ґрунтуватиметься також і воєнна політика держави», - цитує Загороднюка пресслужба.

Як зазначається, під час зустрічі він наголосив, що наразі в Україні сформовано новий уряд, що дає можливість розпочати рішучу модернізацію держави та активізувати трансформаційні процеси в оборонній сфері. Міністр поінформував іноземну делегацію про напрямки подальшого реформування військового відомства та наголосив на основних пріоритетах, які слугуватимуть основою прийняття управлінських рішень.

«Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад. Наступний пріоритет — це стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська. І третє — це абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії», - зазначив Загороднюк.

Своєю чергою, іноземні радники відзначили значний прогрес у реформуванні Збройних Сил України, починаючи з 2014 року, а також підтвердили готовність і надалі співпрацювати задля посилення обороноздатності України, повідомляють в пресслужбі.