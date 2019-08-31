  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Новий міністр оборони входить до наглядової ради «Укрнафти» й має свій бізнес, – ЗМІ

    • Розсилка
    <p>Новий міністр оборони Андрій Загороднюк</p> - Новий міністр оборони входить до наглядової ради «Укрнафти» й має свій бізнес, – ЗМІ

    Новий міністр оборони Андрій Загороднюк

    Фото Facebook Загороднюка

    Він є засновником і генеральним директором компанії «Діскавері – бурове обладнання (Україна)»

    Новопризначений міністр оборони України Андрій Загороднюк народився 1977 року. Має дві вищі освіти, які отримав в Оксфордському університеті (спеціальність – фінанси), а також Київському національному університеті (правознавство).

    Про це розповідає NV.ua.

    Також він є засновником і генеральним директором компанії «Діскавері – бурове обладнання (Україна)», що займається проектуванням, виготовленням та сервісним обслуговуванням бурових установок і є дочірнім підрозділом лондонського підприємства Discovery Industrial Services Ltd.

    Читайте також

    Окрім того, Загороднюк – член наглядової ради «Укрнафти», більше 40% акцій якої належать структурам українського мільярдера Ігоря Коломойського.

    У вересні 2015 року Загороднюк очолив Проектний офіс реформ Міністерства оборони України при міністрі Степані Полтораку.

    5 липня 2019 року – призначений позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, а 9 липня – членом Наглядової ради державного концерну Укроборонпром.

    Верховного Рада затвердила Загороднюка на чолі Міноборони у четвер, 29 серпня.

    Нагадаємо, новий міністр оборони озвучив підлеглим нові правила роботи в міністерстві.

    Читайте також
    міністр Міноборони бізнес Андрій Загороднюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ