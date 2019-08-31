Новий міністр оборони входить до наглядової ради «Укрнафти» й має свій бізнес, – ЗМІ



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Новий міністр оборони Андрій Загороднюк Фото Facebook Загороднюка

Він є засновником і генеральним директором компанії «Діскавері – бурове обладнання (Україна)»

Новопризначений міністр оборони України Андрій Загороднюк народився 1977 року. Має дві вищі освіти, які отримав в Оксфордському університеті (спеціальність – фінанси), а також Київському національному університеті (правознавство).

Про це розповідає NV.ua.

Також він є засновником і генеральним директором компанії «Діскавері – бурове обладнання (Україна)», що займається проектуванням, виготовленням та сервісним обслуговуванням бурових установок і є дочірнім підрозділом лондонського підприємства Discovery Industrial Services Ltd.

Окрім того, Загороднюк – член наглядової ради «Укрнафти», більше 40% акцій якої належать структурам українського мільярдера Ігоря Коломойського.

У вересні 2015 року Загороднюк очолив Проектний офіс реформ Міністерства оборони України при міністрі Степані Полтораку.

5 липня 2019 року – призначений позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, а 9 липня – членом Наглядової ради державного концерну Укроборонпром.

Верховного Рада затвердила Загороднюка на чолі Міноборони у четвер, 29 серпня.

Нагадаємо, новий міністр оборони озвучив підлеглим нові правила роботи в міністерстві.