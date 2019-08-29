День пам'яті захисників України: Полторак підписав важливий наказ



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Пам’ятну дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня

В Україні цього року вперше 29 серпня відзначають День пам’яті захисників

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким щороку 29 серпня увесь керівний склад підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України вшановуватимуть в Залі Пам’яті загиблих захисників України.

Про це Полторак повідомив у четвер у соцмережі Facebook.

«Маємо пам’ятати наших Героїв, яким зобов’язані нашою незалежністю та свободою», - підкреслив міністр оборони.

Як відомо, в Україні цього року вперше 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Цю пам’ятну дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня.

Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі, повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.