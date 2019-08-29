День пам’яті захисників України: 29 серпня загинули 223 українських героя



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Під час церемонії зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули 29 серпня у різні роки Фото: Міноборони

Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї Почесної варти

Президент Володимир Зеленський 29 серпня взяв участь у заходах з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Церемонія відбулася біля будівлі Міністерства оборони. Під час заходу зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки. Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї Почесної варти.

Зеленський поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

У Залі пам’яті військовослужбовці роти Почесної варти у присутності президента перегорнули сторінку Книги пам’яті, в якій зазначені імена загиблих захисників України, на дату 29 серпня.

Також, як повідомляється, президент поспілкувався з родичами загиблих захисників.

Як відомо, в Україні цього року вперше 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Цю пам’ятну дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня.

Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі, повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.