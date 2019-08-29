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    Слідком РФ заочно звинуватив командира бригади Збройних Сил України

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    Слідком РФ заочно звинуватив командира бригади Збройних Сил України

    За даними СК РФ, Валерій Гудзь нібито «брав участь в обстрілі мирних громадян Донецька, де постраждали чотири людини»

    Слідчий комітет РФ заочно звинуватив одного з командирів бригади Збройних сил України, який нібито «брав участь в обстрілі мирних громадян Донецька, де постраждали чотири людини», - повідомляє пресслужба СК РФ.

    «Зокрема слідчими зібрана достатня доказова база, яка дозволила винести постанову про притягнення як обвинуваченого у відношенні командира 24 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Валерія Гудзя. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування в збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)», — вказано у повідомленні.

    Валерій Гудзь. Фото: sledcom.ru
    Валерій Гудзь. Фото: sledcom.ru

    За версією російського слідства, в червні і липні 2019 року «Гудзь з іншими військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ» на території так званої «ДНР» і нібито «за наказом вищих за рангом командирів і посадових осіб Міноборони і Нацгвардії України» справили артилерійський обстріл з важких видів озброєння по цивільній інфраструктурі. В результаті постраждали не менше чотирьох мирних жителів, які не беруть участі в збройному конфлікті.

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