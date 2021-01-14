Міноборони реорганізує «Аеророзвідку» – підрозділ, створений добровольцями

Аеророзвідку заснував колишній доброволець Азову у 2014 році

Після ліквідації «Аеророзвідки», частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування об’єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 «Аеророзвідка» реорганізовують. Про це повідомила пресслужба частини на сторінці у Facebook.

Частина припиняє свою діяльність з березня 2021 року відповідно до пропозицій Командувача військ зв’язку і кібербезпеки генерал-майора Євгена Степаненко.

Після ліквідації «Аеророзвідки», частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування об’єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

«Перша пропозиція стосовно ліквідації була відмінена міністром оборони, як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерство оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в/ч А2724», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Підрозділ «Аеророзвідка» реорганізовують. Система «Дельта» Фото: «Аеророзвідка»

Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 «Аеророзвідка» здійснила розробку системи забезпечення ситуаційної обізнаності «Дельта», системи відеоспостереження вздовж лінії розмежування на Донбасі та низки безпілотних літальних апаратів роторного типу.

Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців.

Система «Дельта» бере участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., на території України.

«Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом «Нептун», – додали у «Аеророзвідці».

Некеровані боєприпаси для БПЛА КЗ-4800 Фото: Facebook/Завод «Маяк»

Серед останніх досягнень по розробці безпілотних літальних апаратів мультироторного типу – спільні випробування модернізованих боєприпасів розроблених спільно з заводом «Маяк».

Система відеоспостереження вздовж лінії розмежування була розпочата в січні 2015 року на околицях Донецького аеропорту.

Зараз це розгалужена мережа сотень сенсорів, яка збирає докази агресії РФ та є інструментом цілеуказання.

Аеророзвідку заснував ексдоброволець Азову та колишній очільник Єврейської сотні Майдану Натан Хазін у 2014 році.