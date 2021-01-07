В Україні з’явиться Агентство оборонних технологій

Цього року в Україні створять Агентство оборонних технологій

Цього року в Україні створять Агентство оборонних технологій

Агенція буде сприяти створенню перспективних зразків збройної військової техніки

В Україні у 2021 році планують створити Агентство оборонних технологій.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічний галузей промисловості Олег Уруський під час візиту до об’єднання військової техніки та озброєння «Ліга оборонних підприємств України».

Агенція буде сприяти створенню перспективних зразків збройної військової техніки.

Міністерство стратегічної промисловості планує об’єднатися з «Лігою оборонних підприємств» для створення умов як для державних, так і приватних компаній.

«У 2021 році планується створення Агентства оборонних технологій, прообразом для створення якої є американська DARPA. Вона сприятиме створенню перспективних зразків ОВТ», – заявив Уруський.

DARPA – Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США, що відповідає за розробку нових технологій для використання в збройних силах США.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вже анонсував створення Агенції з оборонних технологій.

Для її створення залучать Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки, Секції прикладних наук Національної академії наук та інших наукових закладів.

Ідея про «українську DARPA» не нова. Так, у 2017 році Укроборонпромом було анонсовано створення GARDA (Government Advant Research Development Agency).

Її створенням займався тодішній радник директора УОП Ентоні Тетер (екс-очільник DARPA). У 2018 році тодішній керівник УОП Павло Букін обіцяв, що GARDA буде розгорнута на базі КПІ.

На сайті концерну досі є форма, яку можуть заповнити розробники оборонних проєктів, які претендують на державну підтримку в рамках проєкту.

Після початку війни з Росією в Україні було створено і приватний майданчик, який позиціонує себе як аналог DARPA – Українська агенція з перспективних науково-технічних розробок (UARPA).