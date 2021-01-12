Пункти пропуску на Донбасі та біля Криму облаштують захистом від куль

Усі КПВВ на межі з окупованими територіями планують облаштувати за єдиним стандартом

Усі КПВВ на межі з окупованими територіями планують облаштувати за єдиним стандартом

КПВВ на межі з окупованими територіями захистять куленепробивними модулями

Українське підприємство «Реінтеграція і відновлення» визначили відповідальним за облаштування, утримання та обслуговування КПВВ і прилеглі до них території поруч із окупованим Кримом та окупованими територіями Донбасу.

Підприємство має облаштувати КПВВ за єдиним стандартом, що включає встановлення конструкцій із захистом від ураження стрілецькою зброєю. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як уточнили у відомстві, постанова передбачає «приведення до єдиного стандарту і вимог усіх КПВВ на лінії зіткнення та на адмінкордоні з окупованим Кримом, а також дообладнання їхніх режимних та сервісних зон».

«Від початку створення КПВВ кожен пункт жив своїм життям, адже кожен пункт належав до сфери управління різних структур. Через це виникли труднощі з їх технічним облаштуванням, створенням умов для людей, які перетинають лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях та на адмінкордоні з Кримом. Немає єдиного стандарту й елементарних умов для забезпечення простих людських потреб», – зазначив голова міністерства Олексій Резніков.

Зокрема, основні вимоги до облаштування КПВВ включають у себе:

режимну зону;

сервісну зону з обслуговуванням.

У повідомленні відомства зазначається, що режимну і сервісну зону КПВВ мають облаштувати тимчасовими модульними спорудами на основі збірно-розбірних конструкцій з відповідним захистом від ураження стрілецькою зброєю.

Визначено також, що прилегла до КПВВ територія – це територія за межами режимної та сервісної зон у радіусі не більше ніж 50 метрів від них, або до проїжджої частини дороги, якщо відстань до неї менше ніж 50 метрів.

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