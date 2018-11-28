Міноборони розгорнуло ситуаційний штаб із представниками всіх силових структур

Пункт управління працює у цілодобовому режимі

На виконання рішень Верховної Ради України щодо введення воєнного стану, рішенням Міністра оборони України Степана Полторака розгорнуто Пункт управління Міністерства оборони України із завданнями щодо підвищення воєнно-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами України, взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони та здійснення поточного інформаційного забезпечення вищого державного та військового керівництва.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Пункт управління розгорнуто у складі об’єднаних центрів, які будуть виконувати комплекс завдань щодо:

унормування питань, пов’язаних із нормативним та правовим забезпеченням;

організації комплексу оборонних заходів;

координації дій за напрямами забезпечення потреб Збройних Сил України у озброєнні та техніці, матеріальними засобами, ресурсами.

Крім того, у роботі Пункту управління задіяні оперативні групи від силового блоку (МВС, НГУ, СБУ, ДПСУ, ДСНС, ДСТЗІ, УДО), що дає можливість оперативного обміну інформацією, надавати пропозиції, приймати виважені рішення та інформувати вище керівництво держави.

Пункт управління працює у цілодобовому режимі та у тісній взаємодії з оперативними групами Генерального штабу ЗС України та іншими органами військового управління.