Воєнний стан не скасовує жодних спортивних подій національного та міжнародного рівня

Ігор Жданов Міністр молоді та спорту

Ігор Жданов

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Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!

До уваги спортивної та молодіжної спільноти, представників ЗМІ! У зв’язку з рішенням Верховної Ради України про затвердження Указу Президента України Петра Порошенка щодо введення воєнного стану в окремих областях країни, хочу повідомити наступне:

ПЕРШЕ: Міністерство молоді та спорту працює в штатному режимі: реалізуються молодіжні заходи та проекти, проводяться та фінансуються заплановані навчально-тренувальні збори національних збірних команд, виїзди на міжнародні змагання (крім, країни-агресора РФ), спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи передбачені в Єдиному календарному плані на 2018 рік.

Рішення щодо участі спортсменів-військовослужбовців та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, інших силових відомств у спортивних заходах в умовах воєнного стану - приймається їх безпосереднім командуванням. Читайте також Воєнний стан не вплине на канадських військових в Україні Сьогодні, 12:23

Долар різко подорожчав в обмінниках Сьогодні, 12:12 ДРУГЕ: Указом Президента України НЕ скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях. Як і раніше, обмеження щодо проведення масових спортивних заходів можуть застосовуватися лише в разі наявності інформації про серйозну небезпеку для громадян, яка отримана від Служби безпеки України та правоохоронних органів. Міністерство молоді та спорту, відповідні національні федерації з видів спорту та організатори змагань окремо інформуватимуть суспільство про кожен такий випадок. При цьому, зрозуміло, що при проведенні масових спортивних заходів в даний час будуть посилені заходи безпеки. Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!

Джерело: блог Ігора Жданова

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