  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Жданов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Воєнний стан не скасовує жодних спортивних подій національного та міжнародного рівня

    • Ігор Жданов

      Міністр молоді та спорту

    • Розсилка
    <span>У Запоріжжі відбудеться матч кваліфікації чоловічого Чемпіонату світу-2019 Україна - Словенія</span> - Воєнний стан не скасовує жодних спортивних подій національного та міжнародного рівня
    У Запоріжжі відбудеться матч кваліфікації чоловічого Чемпіонату світу-2019 Україна - Словенія

    Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!

    До уваги спортивної та молодіжної спільноти, представників ЗМІ! У зв’язку з рішенням Верховної Ради України про затвердження Указу Президента України Петра Порошенка щодо введення воєнного стану в окремих областях країни, хочу повідомити наступне:

    ПЕРШЕ: Міністерство молоді та спорту працює в штатному режимі: реалізуються молодіжні заходи та проекти, проводяться та фінансуються заплановані навчально-тренувальні збори національних збірних команд, виїзди на міжнародні змагання (крім, країни-агресора РФ), спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи передбачені в Єдиному календарному плані на 2018 рік.

    Рішення щодо участі спортсменів-військовослужбовців та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, інших силових відомств у спортивних заходах в умовах воєнного стану - приймається їх безпосереднім командуванням.

    Читайте також

    ДРУГЕ: Указом Президента України НЕ скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

    Як і раніше, обмеження щодо проведення масових спортивних заходів можуть застосовуватися лише в разі наявності інформації про серйозну небезпеку для громадян, яка отримана від Служби безпеки України та правоохоронних органів. Міністерство молоді та спорту, відповідні національні федерації з видів спорту та організатори змагань окремо інформуватимуть суспільство про кожен такий випадок. При цьому, зрозуміло, що при проведенні масових спортивних заходів в даний час будуть посилені заходи безпеки.

    Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!

    Джерело: блог Ігора Жданова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    МВС СБУ ЗСУ воєнний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат, «Батьківщина»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ