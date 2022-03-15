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    Міноборони Румунії прокоментувало падіння безпілотника РФ на своїй території

    Міноборони Румунії прокоментувало падіння безпілотника РФ на своїй території
    фото: скріншот відео

    Дрон дослідить спеціальна комісія. Перші висновки зроблять вже сьогодні

    Міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що дослідницько-інформаційний дрон, який вчора впав у Бистрицькому повіті Румунії, росіяни могли використати як елемент пропаганди, щоб викликати тривогу серед місцевих мешканців. Про це він заявив у коментарі румунському виданню Digi24.

    Очільник оборонного відомства назвав дрон «іграшкою» і зауважив, що спершу сприйняв новину про його падіння як поганий жарт якогось авіамодельного клубу.

    «Він радянського виробництва і на цей момент його не застосовують в армії, він був виведений з ужитку після 1989 року», – розповів Василе Дінку.

    Дрон дослідить спеціальна комісія. Перші висновки зроблять вже сьогодні.

    «Максимум, що він може робити – збирати інформацію. Він не надто великий і дуже старий, його важко під'єднати до сучасних систем», – уточнив Дінку.

    Міністр зауважив, що дрон могли запустити у Карпатському регіоні, оскільки цей тип дронів не має великої автономності польоту.

    Дінку не виключає, що цей інцидент може бути маневром Росії в гібридній війні, щоб викликати паніку у населення, відбити бажання сусідніх з Україною країн надавати допомогу та зламати солідарність між союзниками.

    «Одним із ключових елементів російської пропаганди від початку війни з Україною було знеохочення населення надавати допомогу. Вони хотіли б зруйнувати солідарність, налякати людей у цій зоні, щоб показати, що можливо щось страшне», – зазначив міністр оборони Румунії.

    Нагадаємо, безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України.

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    Теги: Росія пропаганда Румунія Єнс Столтенберг
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    Міноборони Румунії прокоментувало падіння безпілотника РФ на своїй території