Американські біолабораторії в Україні. Розбираємо путінський фейк

Росія шукає виправдання своїм майбутнім злочинам?

Росія вдерлася в Україну не лише танками та винищувачами, які третій тиждень продовжують обстрілювати мирних людей. В арсеналі країни-агресорки є й інша зброя масового ураження – фейки. Їх окупанти почали використовувати задовго до початку війни. Саме через вкидання в інтернет і на телебачення різного ґатунку неправдивої інформації путінська пропаганда роками тримає в дурнях власних громадян.

У розпал війни, на якій втрати російської армії вимірюються тисячами солдатів, використання інформаціно-психологічних операцій лише активізувалось. На прокремлівських сайтах почали рясніти повідомлення схожого змісту: «В українських біолабораторіях у безпосередній близькості від території Росії здійснювалася розробка компонентів біологічної зброї».

Скріншот з телеграм-каналу агентства «ТАСС»

Хмизу в багаття підкинув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. На пресконференції в Туреччині 10 березня він заявив: «Пентагон створив кілька десятків військово-біологічних лабораторій на українській території в рамках своєї програми по всьому світу, порушуючи відповідну конвенцію про заборону біологічно-токсичної зброї».

За словами Лаврова, начебто у тих лабораторіях проводилися «не мирні експерименти, а досліди, націлені на створення біологічної зброї, так би мовити, етнічно орієнтованої». Та словоблудство очільника російського МЗС зазнало нищівного краху на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбулося 11 березня за ініціативи Росії. Верховний представник ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу доповів: ООН не знає про будь-яку програму біологічної зброї в Україні, яка приєдналася до міжнародної заборони такої зброї, як і Росія та Сполучені Штати разом із 180 іншими країнами. Історію про біологічні лабораторії і виробництво зброї в Україні, запущену Росією, в ООН назвали «брехнею та повною нісенітницею».

Що ж, як каже українська приказка, «на злодієві й шапка горить». Адже путінська Росія розкопирсала тему, яка є надто чутливої передовсім для самої країни-агресорки.

Конвенція для прикриття

Щоб зрозуміти всі тонкощі питання, варто повернутися у далекий 1972 рік. Тоді було прийнято Конвенцію про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їхнє знищення. Її підписали Радянський союз, США, Велика Британія і Північна Ірландія. Країни-підписанти зобов’язалися: ніколи, за жодних обставин не розробляти, не виробляти, не накопичувати, не купувати будь-яким іншим чином і не зберігати мікробіологічні або інші біологічні агенти, а також зброю, обладнання, призначені для використання таких агентів або токсинів у ворожих цілях чи збройних конфліктах. До речі, про цю Конвенцію згадував і Лавров, перебуваючи у Туреччині.

Однак Радянський союз, згідно зі своїми традиціями «виконання» домовленостей, не лише згорнув програму біологічної зброї, а навпаки, підло її розширив. З цією метою було створено науково-виробниче об'єднання «Біопрепарат», яке, окрім звичайного виробництва медичних ліків та вакцин, проводило розробки біологічної зброї.

«Лабораторії перебували під контролем міністерства оборони, міністерства сільського господарства, дослідні лабораторії під контролем міністерства охорони здоров’я СРСР. Більше того над біологічною зброєю працював також підзвітний Раді міністрів «Головмікробіопром», до якої входили, крім «Біопрепарату», близько 40 наукових інститутів та виробництв. У них були зайняті десятки тисяч учених і фахівців», – наголосив професор Мерілендського університету і співавтор книги «Радянська програма біологічної зброї: історія» Мілтон Лейтенберг.

Вперше випадок сибірської язви у Радянському союзі підтвердився у 1979 році (фото з відкритих джерел)

Цю ж тезу днями підтвердив колишній радянський розвідник, майор КДБ і однокурсник Путіна Юрій Швець. Він зазначив, що у 1985 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов підписав нову програму розробки бактеріологічної зброї у СРСР. Однак після розвалу Радянського союзу на його території накопичилося чимало токсичних речовин. У листопаді 1991 року Конгрес США за ініціативою двох сенаторів, демократа Сема Нанна і республіканця Ричарда Лугара схвалив «Програму спільного зменшення загрози». Згідно з нею, Америка почала надавати допомогу країнам колишнього СРСР щодо утилізації знятої з озброєння ядерної та хімічної зброї, а також засобів доставки.

«У рамках цієї ініціативи було створено спільні лабораторії в Казахстані, Грузії, Азербайджані, Росії, у яких було знищено близько 4,7 тис. тонн хімічної та біологічної зброї», – заявив Юрій Швець.

У жовтні 1993 року Україна також доєдналася до американської ініціативи, підписавши з США Угоду щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення. Через 12 років після цього Міністерство охорони здоров’я уклало з міністерством оборони США нову угоду. Вона передбачала запобігання розповсюдженню патогенів на об’єктах у Києві, Львові, Одесі та інших місцях, які можуть бути використані в біологічній зброї. На вказані цілі Америка заклала у своєму бюджеті $15 млн. Це був 2005 рік.

У коментарі «Главкому» заступник міністра охорони здоров’я України у 2016-2019 роках, а нині співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк повідомив, що співпраця з американцями не стосувалася воєнно-безпекового напрямку. Мова йшла про розвиток системи громадського здоров’я, котра захищає будь-яку країну, у тому числі й Україну від пандемій та іншої біологічної небезпеки.

«Взагалі-то, до пандемії Covid-19 потужності українських лабораторій були невисокими. Водночас вони суттєво збільшилися і в цьому також є заслуга іноземних донорів, у тому числі американських та європейських. Однак це не співпраця у воєнно-безпековому напрямку. Це biosafety system – система біологічної безпеки, що є частиною системи громадського здоров’я», – сказав експерт.

Ковтонюк переконаний: нині Росія тему біологічної зброї використовує у воєнних цілях саме як пропаганду. Фахівець додав, що Україні не треба чіплятися на гачок росіян і виправдовуватися, а що ж у нас із лабораторіями. Натомість маємо прямо говорити: Росія застосовує проти України інформаційну зброю. Крім цього, наша країна постійно має нагадувати світу про застосування Росією небезпечної зброї, як-от отруєння «новичком» колишнього співробітника російської військової розвідки і громадянина Великої Британії Сергія Скрипаля; діоксином українського президента Віктора Ющенка; новичком російського опозиціонера Олексія Навального. Також Росія застосувала хімічну зброю у Сирії, зауважив співзасновник Українського центру охорони здоров’я.

ОПЗЖ на підтанцьовці Кремля

Тему біологічної зброї підігрівала й п’ята колона в Україні. Тепер стає зрозуміло, навіщо вони це робили. Двоє народних депутатів з проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін. На початку травня 2020 року (у розпал епідемії коронавірусу) політики скерували депутатський запит до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голови МОЗ Максима Степанова та міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати відомості про американські біолабораторії в Україні. До речі, на сайті ОПЗЖ окремо вийшла новина, в якій кум Путіна Віктор Медведчук повідомив: 15 біолабораторій де-факто є військовими базами США на території України.

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Міністр охорони здоров’я у 2020-2021 роках Максим Степанов у розмові з «Главкомом» назвав тодішню «стурбованість» Медведчука-Кузьміна нісенітницею. За його словами, за американські кошти було збудовано 11 лабораторій, але ці лабораторії належать Україні.

«В Україні ніколи не було жодних іноземних лабораторій. Так, США виділяло кошти, але ці лабораторії зводили наші будівельники і вони належить до української системи охорони здоров’я та української системи біологічної безпеки. Щоб було зрозуміло: потужність цих лабораторій знаходиться на такому рівні безпеки, що вони не можуть самостійно виростити небезпечну патогенну культуру як Covid. Для цього необхідно збудувати лабораторію вищого рівня безпеки», – пояснив ексміністр.

По суті, з паном Степановим погоджується й радянський та американський біолог Євген Кунін. В інтерв’ю російській «Новой газете» спеціаліст пояснив: США допомагали декільком українським лабораторіям, щоб ті працювали на рівні BioSafety 2. Це рівень невисокий, але він потрібен, наприклад, для будь-якої роботи з коронавірусами. «Жодного відношення до виготовлення біологічної зброї все це не має», – запевнив фахівець.

Вгамувати запал агентів Путіна взялася Служба безпеки України. Вона закликала не розповсюджувати фейки про іноземні біологічні лабораторії. Оскільки, на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Що стосується співпраці між Україною та США у напрямку протидії біологічному тероризму, то вона, за даними СБУ, відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України.

Держдеп США звинуватив приватний український телеканал у розповсюджені російських фейків (фото з відкритих джерел)

Між іншим, у той же період російську дезінформацію поширив й український телеканал «1+1». У проєкті «Секретні матеріали» також розповідалося, що в Україні таємно працюють біологічні лабораторії США, які нібито можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів підозрілих хвороб. Відразу на сумнівний сюжет відреагував Держдеп США, який наголосив: приватний телеканал повторює брехню, що свідчить про брак журналістської цілісності. Наразі це відео недоступне на Youtube-каналі «1+1».

Клишоноге виправдання війни

Нинішня ж істерика Москви навколо біологічної зброї під час нападу на Україну має чітку мету. Як не парадоксально, але російська влада всіляко намагається знаходити приводи виправдати свої воєнні злочини в Україні.

Зверніть увагу: вже під час війни першим фейк про американські біолабораторії в Україні вийняло з-під сукна… Посольство Російської Федерації у Боснії та Герцеговині!

«Именно США напичкали Украину биолабораториями, которые – совершенно не исключено – использовались для изучения методов уничтожения русского народа на генетическом уровне», – йдеться у заяві російського посольства від 27 лютого.

Що цікаво: теза про біолабораторії посольством подається у контексті «демілітаризації» України, яку оголосив Путін. Нагадаємо, що офіційно російські війська вторглися в Україну о 5 ранку 24 лютого.

Росіяни дуже переймаються «уничтожением русского народа» і з готовністю відправляються в Україну гинути(фото з Facebook Генштаб ЗСУ)

Біда й в тому, що таке клишоноге виправдання війни, дає привід для ще одного тривожного пронозу. Росія сама готова застосувати в Україні зброю масового ураження. Таку заяву нещодавно зробила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона зауважила, що Росія має довгий і добре задокументований «послужний список» щодо використання хімічної зброї, у тому числі під час замахів на убивство й отруєння політичних ворогів Путіна.

Поділяє застереження американців й український президент Володимир Зеленський. Під час відеозвернення глава держави визнав, що російські пропагандисти хочуть прикрити злочини своєї армії в Україні новими-старими фейками.

«Вони звинувачують нас... Знову нас! Що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших», – заявив Зеленський.

До речі, в унісон генсек НАТО Єнс Столтенберг також повідомив, що неправдиві твердження Росії про те, що Україна зберігає біологічну зброю, можуть бути використані Кремлем як привід для атак хімічною зброєю.

Водночас про плани російського агресора, схоже, проговорився невизнаний президент Білорусії Олександр Лукашенко. Прямісінько на аудієнції у Путіна 11 березня Олександр Григорович спантеличив: «Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста. Добре, що почали. Біологічна зброя, найбільші атомні електростанції... І все це було готове – підірвати».

Віталій Тараненко, «Главком»