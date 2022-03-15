Під Києвом окупанти поранили журналіста американського телеканалу Fox News

Бенджамін Холл постраждав під час підготовки репортажу під Києвом

Наразі журналіст перебуває у лікарні

Журналіст американського телеканалу Fox News Бенджамін Холл був поранений, коли готував репортаж про події поблизу Києва. Наразі він перебуває у лікарні. Про це повідомляється на сайті Fox News.

Як повідомила виконавча директорка американського телеканалу Сюзанна Скотт, їх колега Бенджамін Холл отримав осколкове поранення ніг. Водночас, додала Скотт, про стан журналіста вона знає небагато. «Бен ушпиталений, проте наша команда залишається на місці, щоб зібрати додаткову інформацію, оскільки ситуація швидко змінюється», – повідомила виконавча директорка Fox News.

Сюзанна Скотт додала, що безпека їх журналістів в Україні – це пріоритет телеканалу. За її словами, поранення Бенджаміна Холла – нагадування всім журналістам, які щоденно ризикують життям, аби розповісти світу ситуацію у зоні бойових дій.

Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.