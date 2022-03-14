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    У Румунії впав російський безпілотник

    Літальний апарат є російським безпілотником &laquo;Орлан-10&raquo; - У Румунії впав російський безпілотник
    Літальний апарат є російським безпілотником «Орлан-10»
    фото: rts.rs

    Безпілотний літальний апарат був знайдений за 100 кілометрів на південь від українського кордону

    Безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України. Про це пише «Балканський оглядач».

    Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.

    Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військовий дрон чи пов’язаний з війною апарат.

    Однак, згідно зі зображеннями, які публікують румунські ЗМІ, літальний апарат є російським безпілотником «Орлан-10». Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

    Безпілотники «Орлан-10» розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час війни на Донбасі з 2014 року.

    Нагадаємо, в ніч на 11 березня безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів.

    Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 «Стриж» радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.

    Читайте також: Прем'єр Хорватії про падіння безпілотника у Загребі: це явна загроза ЄС і НАТО
    Теги: Росія НАТО Румунія літак військова техніка розслідування поліція безпілотник
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    У Румунії впав російський безпілотник