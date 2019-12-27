Міноборони України: повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони Андрій Загороднюк: Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня

Запровадження режиму тиші на Донбасі обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня і це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

За його словами, поки не будуть озвучені назви нових точок розведення сил на Донбасі, але вони вже відомі і влаштовують Україну.

«Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі», - сказав Загороднюк.

Раніше в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил у Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці. Як зазначили спостерігачі, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, на переговорах у «нормандському форматі» 9 грудня домовились про розведення військ на трьох нових ділянках на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що до наступного саміту Нормандської четвірки повинні не тільки визначити три ділянки, але і провести розведення.

Джерело: РБК-Україна