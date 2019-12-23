Пристайко: сподіваємось, що розведення на Донбасі відбудеться до наступного саміту



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За словами очільника МЗС, на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що до наступного саміту «нормандської четвірки» повинні не тільки визначити три ділянки, але і провести розведення. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

Таку заяву очільник МЗС зробив у відповідь на питання, коли будуть погоджені три нові пункти, та де відбуватиметься розведення.

«Ми сподіваємось, що до наступного саміту відбудеться розведення», - сказав Пристайко.

За словами Пристайка, на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення.

«І ми розраховуємо на те, що вони будуть опрацьовані. Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо», - сказав Пвін.

Як відомо, наступний саміт у нормандському форматі повинен відбутися у квітні 2020 року. До цього розведення сил провели в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській.

Раніше в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил у Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці. Як зазначили спостерігачі, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, на переговорах у «нормандському форматі» 9 грудня домовились про розведення військ на трьох нових ділянках на Донбасі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.