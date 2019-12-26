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    Подарунок для бойовиків. Українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів (фото)

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    <span>Новорічна ялинка від захисників Приазов&rsquo;я</span> - Подарунок для бойовиків. Українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів (фото)
    Новорічна ялинка від захисників Приазов’я
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    З мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, захисники Приазов’язібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри

    Українські військовослужбовці збудували зі снарядів бойовиків новорічну ялинку, яку готові передати ворогу на той бік фронту. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Українські військові, що утримують позиції на Маріупольському напрямку вирішили не залишати цього року без подарунків й російських найманців. З мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри», — йдеться у повідомленні.

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    Подарунок для бойовиків. Українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів (фото)
    Подарунок для бойовиків. Українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів (фото)
    Подарунок для бойовиків. Українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів (фото)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    «Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише двадцять хвилин. Але, якщо б було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин», — повідомив старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

    Офіцер зазначив, що цей новорічний подарунок українські захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.

    Як повідомлялось, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

    бойовики на Донбасі Донбас військові боєприпаси Операція Об’єднаних сил
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