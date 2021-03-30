Міносвіти створює електронну систему для пошуку хобі-гуртків

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Нова система допоможе зручно обирати гуртки, клуби і секції поруч з будинком

Міністерство освіти і науки розпочало створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної системи позашкільної освіти. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

«Наразі ми працюємо над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти. Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості. Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами», – зазначив міністр Сергій Шкарлет.

Для реалізації цих завдань Міносвіти та ІТ-компанія SoftServe підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.

Нова електронна система допоможе громадянам:

обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції;

бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп);

моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти та бачити кадрову наповнюваність (профілі педагогів та відгуки на кожен заклад).

Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури та інформаційної політики України.