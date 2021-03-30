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    Міносвіти створює електронну систему для пошуку хобі-гуртків

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    Наразі не відомо, коли запрацює новий сайт&nbsp; - Міносвіти створює електронну систему для пошуку хобі-гуртків
    Наразі не відомо, коли запрацює новий сайт 
    Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України

    Нова система допоможе зручно обирати гуртки, клуби і секції поруч з будинком

    Міністерство освіти і науки розпочало створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної системи позашкільної освіти. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

    «Наразі ми працюємо над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти. Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості. Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами», – зазначив міністр Сергій Шкарлет.

    Для реалізації цих завдань Міносвіти та ІТ-компанія SoftServe підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.

    Нова електронна система допоможе громадянам:

    • обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції;
    • бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп);
    • моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти та бачити кадрову наповнюваність (профілі педагогів та відгуки на кожен заклад).

    Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури та інформаційної політики України.

    Теги: міністр Міністерство освіти і науки діти технології навчання Сергій Шкарлет
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