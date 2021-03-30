«Пакунки малюка» знову купуватимуть через Prozorro

Кінцеву вартість «пакунків малюка» буде визначено на аукціоні

Український парламент ухвалив законопроєкт №5064, яким пропонують встановити вартість «пакунків малюка» у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, а також закуповувати «бейбі-бокси» через електронну систему закупівель Prozorro.

За відповідний законопроєкт проголосували 307 народних депутатів.

«З метою здійснення більш ефективної процедури бюджетного фінансування та зниження витрат з держбюджету законопроєктом пропонується встановити вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі трьох прожиткових мінімумів та визначати кінцеву ціну в результаті аукціону», – йдеться у пояснювальній записці.

«В результаті ми матимемо зниження видатків з держбюджету з метою реалізації закупівлі товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» через систему Prozorro. Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів», – заявили автори законопроєкту.

Закон пропонує визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків закладами, що призначають і здійснюють виплату/видачу державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

«Цей закон про наступне – перший раз «пакунок малюка» буде закуповуватись через систему Prozorro. Кінцеву вартість «пакунків малюка» буде визначено саме на аукціоні. Не від прожиткового мінімуму, а саме аукціон визначить кінцеву вартість.

Чи впаде якість «пакунку малюка»? Ні, бо це буде виписано в технічних умовах», – пояснив нардеп Андрій Мотовиловець.

«Чому Prozorro? До цього закуповувала «пакунок малюка» міжнародна організація ЮНОПС. Ми вдячні їм за закупівлі, але в подальшому кошти платників податків ми хочемо використовувати підзвітно і прозоро», – додав він.

Заступник голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що члени комітету запропонували визначити вартість одноразової натуральної допомоги з урахуванням прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель.

Кравчук повідомила, що комітет рекомендує Верховній Раді законопроєкт №5064 прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.

«Пакунки малюка» раніше купували через Prozzoro, проте через проблеми із закупівлями Рада ухвалила закон, щоб купувати їх через Управління ООН (ЮНОПС).