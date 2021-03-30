Е-паспорти прирівняли до паперових. Рада прийняла зміни до закону

Законопроєктом закріплюється на рівні закону визначення таких понять як е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон

Законопроєктом закріплюється на рівні закону визначення таких понять як е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон

Цифрові документи матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.

За відповідний законопроєкт №4355 проголосували 302 народних депутатів.

Згідно з документом, законопроєктом закріплюється на рівні закону визначення таких понять як е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон, а також можливість їх використання українцями після 2021 року. Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.

Так, цифрові паспорти можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Цифрові документи в застосунку «Дія» матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

«Прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон», - йдеться у пояснювальній записці.

Наразі можливість використання електронних паспортів забезпечується в межах реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 р. Водночас проєкт є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України електронного паспорта та електронного паспорта для виїзду за кордон після 2021 року.

За даними законодавців, кількість громадян, які користуються е-паспортами через мобільний додаток порталу «Дія», становить близько 5 мільйонів осіб.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів.

«Вже з 23 серпня 2021 українцям достатньо буде мати з собою цифровий паспорт у смартфоні для будь-якої життєвої ситуації. І користувачі «Дії» більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають», — зазначили у відомстві.

Так, цифрові паспорти можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

З допомогою застосунку «Дія» українці можуть отримувати доступ до цифрових документів на пошті, при отриманні адміністративних, фінансових та банківських послуг.

Зокрема, з цифровими паспортами також можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати по Україні на поїзді та літаку.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у разі, якщо людині відмовлять у наданні послуг за електронним документом, санкцій за це не буде, і можна паралельно використовувати паперовий паспорт.