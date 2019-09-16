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    Мінськ спростував плани створення конфедерації Росії і Білорусі

    • Розсилка
    Мінськ спростував плани створення конфедерації Росії і Білорусі

    За словами прессекретаря Лукашенка, всі гучні терміни, зокрема, конфедерація, в Мінську оцінюють як дозвільні журналістські штампи

    Прессекретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт підкреслила абсолютний пріоритет збереження незалежності в ході економічної інтеграції з Росією, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що дві країни нібито планують об'єднатися в конфедерацію. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «В основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі і Росії. Це свято! Червоні прапорці - це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Ніяких спільних органів не створюється - до цього країни не готові», - заявила Ейсмонт, коментуючи газеті «Наша Нива» публікації в ЗМІ РФ, де характер очікуваної інтеграції описувався з використанням принципу конфедеративних.

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    За словами Ейсмонт, всі гучні терміни, зокрема, конфедерація, в Мінську оцінюють як дозвільні журналістські штампи.

    «В цілому ж в інтеграційній роботі, яка зараз ведеться, сторони виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії», - вважає прес-секретар Олександра Лукашенка.

    Вона нагадала, що на рівні відомств в Білорусі і РФ триває робота спільних колегій, ефективно працюють Парламентські збори, Союзний Радмін, Вища держрада Союзної держави. «Це ті органи, через які, згідно з домовленостями президентів, вирішуються і будуть вирішуватися питання двосторонніх відносин», - вважає Ейсмонт.

    Як повідомлялось, уряди РФ і Білорусі 6 вересня парафували документ під назвою «Програма дій по реалізації положень договору про створення союзної держави». Даний документ передбачає перелік практичних кроків щодо посилення інтеграції між двома країнами. До 1 листопада сторони мають розробити дорожні карти по об’єднанню галузей економік. Із 2020 року планується почати напрацьовувати законодавчу базу до процесу об’єднання, а реальну інтеграцію почати із 1 січня 2021 року.

    Показовим є те, що в документі немає мови про єдину валюту і єдиного її емітента. При цьому Москва і Мінськ будуть синхронізувати макроекономічну і валютну політику, а також мають домовитися про єдині правила фінансового і банківського нагляду. Мінекономіки РФ і Білорусі мають напрацювати спільні норми регулювань в окремих галузях і вийти на спільну промислову політику.

    Парафована програма не зачіпає питань оборони, державної безпеки, судочинства, освіти, охорони здоров’я і науки. 

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    Білорусь Росія незалежність суверенітет
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