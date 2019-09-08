Білорусь пригрозила обмежити транзит російської нафти



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Північний маршрут ми опрацьовуємо - Лукашенко

Білорусь може обмежити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Про це заявив президент Білорусі в п’ятницю, відповідаючи на питання журналістів, передає БЕЛТА.

«Північний маршрут ми опрацьовуємо. Я прямо сказав російській владі. І через Польщу, через Прибалтику. Напрацювання є», – сказав Лукашенко.

«Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу «Дружба», по якому на експорт йде російська нафта», – заявив він.

«Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте домовлятися по-людськи і будемо робити, як краще. Ось це мої вимоги», – сказав президент.

Нагадаємо, 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

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