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    Економіка та фінанси

    Білорусь пригрозила обмежити транзит російської нафти

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    Білорусь пригрозила обмежити транзит російської нафти

    Північний маршрут ми опрацьовуємо - Лукашенко

    Білорусь може обмежити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

    Про це заявив президент Білорусі в п’ятницю, відповідаючи на питання журналістів, передає БЕЛТА.

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    «Північний маршрут ми опрацьовуємо. Я прямо сказав російській владі. І через Польщу, через Прибалтику. Напрацювання є», – сказав Лукашенко.

    «Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу «Дружба», по якому на експорт йде російська нафта», – заявив він.

    «Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте домовлятися по-людськи і будемо робити, як краще. Ось це мої вимоги», – сказав президент.

    Нагадаємо, 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

    Москва не компенсувала Мінську втрати Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти.

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